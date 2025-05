Comunali Scilla, Bueti ringrazia i cittadini: “continueremo a esserci, ogni giorno, con umiltà e tenacia”

StrettoWeb

“Non sempre i numeri raccontano tutta la verità. A volte, ciò che accade nel cuore di una comunità ha un valore più profondo e duraturo di qualunque risultato elettorale. Oggi, dopo un lungo e intenso cammino condiviso con voi, ci fermiamo un momento – non per voltare pagina, ma per guardarvi negli occhi e dirvi: grazie. Le elezioni si sono concluse, e il risultato non è stato quello che speravamo. Ma ciò

che resta – anzi, ciò che nasce – è infinitamente più prezioso: una comunità che ci ha ascoltato, accolto, sostenuto. Una comunità che ha creduto in un progetto fatto di volti nuovi, puliti, di energia sincera, di competenza, di amore autentico per questa città, di suoi autentici e radicati figli”, afferma il candidato a sindaco Rocco Bueti. “I risultati parlano chiaro: la Lista Scilla Unita è uscita vincitrice in tutte le sezioni di Scilla e in quella di Melia, raggiungendo un ragguardevole risultato anche in quella di Solano grazie all’impegno di una giovane donna che avrà modo in questi mesi di dimostrare ai suoi concittadini ancora di più il suo reale valore, riuscendo a conquistare il loro cuore e la loro fiducia. Tutto questo grazie ad una squadra figlia di un idea, di un ideale, di un modo diverso di vedere le cose e il mondo, non legata a vecchie logiche fatte di calcoli elettorali o personali, non calata o imposta dall’alto o assemblata in fretta e furia negli ultimi giorni per far fronte ai termini di presentazione“, rimarca Bueti.

“Possibile scardinare le vecchie logiche”

“Ma costruita con giudizio giorno dopo giorno, persona dopo persona, momento dopo momento, personalità dopo personalità, competenza dopo competenza. Queste donne e questi uomini con determinazione e insieme a voi, hanno dimostrato che è possibile scardinare vecchie logiche. Con loro in questi mesi siamo entrati nelle vostre vite con rispetto e verità. Abbiamo camminato per le strade, ci siamo seduti accanto a voi, vi abbiamo ascoltati. Abbiamo camminato tra le vostre storie, i vostri disagi e le vostre speranze. Non abbiamo mai promesso miracoli, ma abbiamo portato presenza, ascolto, passione e soluzioni concrete. Abbiamo conosciuto la vostra fatica, toccato con mano le vostre stanchezze, raccolto i vostri desideri più autentici. E non ci siamo mai tirati indietro. Siamo entrati con rispetto, e ne usciamo con una responsabilità più grande: quella di rappresentare davvero la volontà di un popolo. Non abbiamo mai cercato consenso, abbiamo cercato fiducia. E l’abbiamo trovata. Un segnale forte, profondo, che ci riempie di orgoglio ma anche di consapevolezza. Perché ogni voto è una promessa da mantenere, un impegno da onorare. Vogliamo incarnare quel cambiamento che non è solo amministrativo, ma culturale, sociale, umano”, evidenzia Bueti.

“Continueremo ad esserci”

“Un cambiamento che mette al centro la persona, la comunità, l’identità profonda di Scilla. Abbiamo vinto nelle strade, nelle strette di mano, nei sorrisi e negli sguardi. E questo non è poco. È un seme piantato nel cuore della terra, che ora ha bisogno di cura, coerenza. Ma crescerà. Perché è stato seminato con amore vero. Vedete, la politica non è una corsa per arrivare primi. È un atto d’amore collettivo. È prendersi cura l’uno dell’altro. È non dimenticare mai che dietro ogni voto c’è una storia, una persona, una speranza. La politica, se non è servizio, è vanità. Se non è comunità, è rumore. Se non è amore, è solo carriera. Continueremo a esserci, ogni giorno, con umiltà e tenacia. Continueremo a costruire, un gesto alla volta, un volto alla volta.

Questa squadra – giovane, autentica, sincera e coraggiosa – ha dato grande prova. Senza padroni alle spalle. Senza interessi nascosti. Solo con la forza pulita delle idee e delle mani che si sporcano di realtà.

E voi ci avete risposto. Ci avete creduto. La vittoria in tutte le sezioni di Scilla e in quella di Melia, non è solo un dato elettorale: è un messaggio della comunità a sé stessa. Un segnale chiaro che qualcosa è cambiato. Che un’energia nuova è entrata in circolo. Che una generazione si è alzata in piedi, non per gridare, ma per costruire, per prendersi cura del proprio paese, non per ambizione, ma per amore“, sottolinea Bueti.

“Non è una sconfitta”

“Non è una sconfitta. È una semina profonda. È la radice di un futuro che si nutre già di presente. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto insieme. Perché quello che conta davvero non è il risultato, ma la speranza che abbiamo risvegliato. È sentirci parte viva di un popolo che vuole rialzarsi, con dignità, con coraggio, con amore per la propria terra. Ci avete detto che c’è bisogno di presente e di futuro. E noi vi promettiamo che non ci fermeremo. Questo cammino non finisce con un’elezione: continua nei gesti quotidiani, nell’impegno civico, nella presenza costante. Continueremo a esserci, come ci siamo stati prima, con lo stesso spirito con cui siamo partiti: sinceri, determinati, vicini. “Confidate nel tempo, che è solito offrire dolci soluzioni a molte amare difficoltà” Grazie cittadine e cittadini di Scilla, custodi di identità, orgoglio e coraggio. Grazie dal profondo dei nostri cuori”, conclude Bueti.