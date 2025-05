Comunali: Salvini torna in Calabria, incontri a Lamezia, Rende e Paola

StrettoWeb

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, torna in Calabria per una nuova tappa politica ed istituzionale. Il 20 maggio sarà protagonista di una giornata fitta di appuntamenti tra Lamezia Terme, Rende e Paola. Salvini farà anche un sopralluogo allo scalo ferroviario Rfi di Lamezia Terme, per verificare lo stato dei lavori su binari e banchine ed anche al Santuario di San Francesco.

Ultimo sforzo per tutti i candidati in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio con eventuali ballottaggi dopo due settimane.