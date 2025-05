Comunali, Perrotta è eletto sindaco di Paola

StrettoWeb

A Paola è stata sfida a 5: in campo gli ex sindaci Graziano Di Natale, Roberto Perrotta, Giovanni Politano, Andrea Signorelli e Antonio Cassano. Ad avere la meglio è Perrotta con il 37,80%, sconfitta per Giovanni Politano con il 25%.“In Calabria straordinario successo dei socialisti. I grandi risultati di Principe, Aieta e Perrotta, i risultati delle liste socialiste, confermano che siamo tornati, che siamo protagonisti, strategici in un centrosinistra unito, plurale, vincente”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio.