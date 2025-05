Comunali Marina di Gioiosa, l’appello finale del candidato sindaco Rocco Femia

StrettoWeb

Alla vigilia delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, Rocco Femia, candidato Sindaco, si rivolge alla comunità di Marina di Gioiosa con un appello finale che pone l’accento sul valore fondamentale dell’amore per il proprio paese. “Questa campagna elettorale – ha dichiarato Femia – è stata un percorso di ascolto e confronto, ma il vero motore è sempre stato un amore sconfinato per Marina di Gioiosa. È da qui che nasce la forza per superare gli ostacoli e costruire il futuro che la nostra comunità merita”.

Femia non risparmia una riflessione critica sulle dinamiche amministrative passate: “abbiamo toccato con mano come la mancanza di dialogo, ammessa dagli amministratori uscenti, abbia allontanato i cittadini dalle decisioni. Abbiamo assistito a gestioni che non sempre hanno posto il bene collettivo al primo posto, anteponendo logiche meno trasparenti a una gestione efficace e onesta. Ho mostrato come, in passato, si siano preferite strade comode a quelle della trasparenza, anche quando si trattava di scelte difficili per il bene del paese”.

Il candidato sottolinea come l’azione amministrativa si baserà su punti fondamentali come rilancio economico, qualità della vita, trasparenza e partecipazione. “Tutto questo però non basta – incalza Femia – non basta un buon programma, servono la vostra partecipazione e il vostro amore per Marina. Il voto è la vostra voce, la vostra forza, la vostra speranza. È il momento di riprenderci il nostro futuro”.

Con la passata affluenza al di sotto del 50%, Femia lancia un monito: “ogni singola preferenza conta, ogni scheda nell’urna è un passo verso un futuro migliore per la città che sogniamo. Non chiediamo solo un voto, ma la fiducia in un progetto di comunità, credendo che onestà, competenza e amore vero per il paese possano fare la differenza”. L’invito finale di Rocco Femia è chiaro: “Domenica 25 e Lunedì 26 maggio, il destino di Marina di Gioiosa sarà nelle vostre mani. Non ci sono scuse, c’è solo l’opportunità di scegliere il bene comune, la trasparenza e il futuro. Votateci con la testa e con il cuore, votateci per amore di Marina di Gioiosa!”