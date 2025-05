Comunali Lamezia, Salvini a Murone: “ti aspetto al ministero per portare avanti progetti”

StrettoWeb

A pochi giorni dal voto per le Comunali di Lamezia Terme (si vota il 25 e 26 maggio) entrano in campo i leader nazionali. Per il centrodestra oggi è sceso in Calabria il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. In un evento pubblico con Mario Murone ed il deputato leghista Domenico Furgiuele, il leader del Carroccio si è rivolto direttamente al candidato sindaco: “ti aspetto al ministero per portare avanti progetti. Spero di averti in squadra da lunedì prossimo pomeriggio”.

“Quando vinci il giorno dopo devi accontentarti i cittadini di Lamezia e noi siamo pronti perché qui vedo ormai da anni che ci sono tanti ragazzi con il nostro simbolo“, rimarca Salvini.