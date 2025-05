Comunali, Delmastro a Rende: “sosteniamo convintamente Ghionna”

StrettoWeb

“Un ingegnere stimato che ha scelto come uno slogan elettorale straordinario: il passato non si può cambiare ma il futuro sì. Ed è proprio quello che credo meriti Rende, un futuro diverso da quella occupazione quasi militare del potere e della spartizione del potere con cui è stata flagellata questa città”. E’ quanto ha detto Andrea Delmastro a Rende, in provincia di Cosenza, per un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marco Ghionna.

“Il candidato del centrodestra è allineato con un governatore che è riuscito a stanziare risorse importanti anche per questa città e credo che Rende sia consapevole della importanza dei finanziamenti che atterreranno in questa città e che devono essere gestiti con massima competenze e professionalità, quelle che ha il candidato Ghionna“, rimarca Delmastro.