Comiso candidata a “Città della Pace”: presentato disegno di legge all’Ars

Un disegno di legge per intitolare Comiso (Ragusa) città della pace. Lo prevede un disegno di legge presentato dal deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale. “Ho scelto Comiso perché quarant’anni fa era la capitale del pacifismo internazionale – dice Dipasquale – Pio La Torre raccolse un milione di firme contro i missili cruise, che sarebbero dovuti essere installati all’aeroporto e, insieme all’onorevole Giacomo Cagnes, ex sindaco di Comiso e presidente del Cudip (Comitato unitario disarmo e pace), portò in piazza oltre 100 mila manifestanti”.

“Nel disegno di legge che ho presentato è prevista la creazione di un comitato, a titolo gratuito, composto dal presidente della Regione siciliana, il sindaco di Comiso, il presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, i deputati all’Ars del collegio di Ragusa, il provveditore agli studi di Ragusa ed i rettori delle università di Palermo, Catania, Messina ed Enna – aggiunge – Il compito del comitato sarà di promuovere iniziative e progetti a sostegno della cultura della pace e di organizzare la settimana internazionale della pace’, durante la quale sono organizzati convegni, conferenze e tavole rotonde; mostre di arte e fotografia; rappresentazioni teatrali e cineforum; festival e concerti”. “La Sicilia – conclude Dipasquale – ha il dovere di tornare a essere un ponte tra i popoli del Mediterraneo. Comiso, con la sua storia e la sua gente, può diventare il cuore pulsante di una nuova stagione di impegno civile per la pace”.