“Combattere l’eccesso di peso in età adolescenziale”, convegno all’IC Galluppi-Collodi-Bevacqua di Reggio Calabria

“L’Istituto Comprensivo “Galluppi Collodi Bevacqua Alvaro Scopelliti” considera una priorità strategica il perseguimento del benessere psicofisico delle studentesse e degli studenti“. E’ quanto afferma il Dirigente scolastica, Prof.ssa Adriana Labate. “In tale ottica la scrivente dirigente scolastica ha aderito al Progetto “Combattere l’eccesso di peso in età adolescenziale”, promosso dall’ASP di Reggio Calabria, che verrà presentato nell’ambito di un incontro che si terrà lunedì 19/05/2025, dalle ore 11:45 alle ore 13:45, presso l’Auditorium “Giuseppe Iannì” e che coinvolgerà gli allievi e le allieve delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado”, rimarca Labate. “Previsti gli interventi della Dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria, del Responsabile scientifico del Progetto, Dott. Ernesto Giordano, Dirigente medico endocrinologo presso l’Ospedale “Scillesi d’America” di Scilla, e del Dott. Vincenzo Sofia, nutrizionista che negli scorsi anni ha collaborato con la sottoscritta nell’organizzazione di varie iniziative sempre finalizzate a promuovere nelle ragazze e nei ragazzi corretti stili alimentari”, comunica Labate.

L’iniziativa verrà estesa

“L’iniziativa, che a partire dal prossimo autunno verrà estesa agli alunni e alle alunne delle classi quinte della Primaria, prevede, in una fase successiva (orientativamente nei primi mesi dell’a.s. 2025/2026), consulenze gratuite, su base volontaria, alle/ai ragazze/i (previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte dei genitori) e alle famiglie, in modo che possano intraprendere un percorso di informazione e formazione con figure esperte, specializzate nelle tematiche che riguardano il benessere fisico e i corretti stili di vita, al fine di arginare e controllare il dilagante fenomeno dello stato di sovrappeso e obesità già in fase adolescenziale. A margine dell’incontro, avrà luogo, nei locali del plesso Giudice Scopelliti, ex Larizza, un’esposizione di prodotti biologici a km zero, che verranno offerti e consegnati, da aziende del territorio, agli studenti e alle studentesse nonché alle famiglie che vorranno aderire al Progetto”, conclude Labate.