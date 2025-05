Colloqui Russia-Ucraina, Vaticano protagonista: “USA e UE mediatori”

StrettoWeb

“I colloqui in Vaticano” tra Mosca e Kiev per la fine della guerra in Ucraina “si prevede che inizino a metà giugno“. È quanto si legge sul “Wall Street Journal” che cita proprie fonti ben informate sulla vicenda. Ai colloqui, afferma il giornale americano, dovrebbe partecipare anche una delegazione statunitense di cui farebbero parte il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump Keith Kellogg.

A confermare la tesi del WSJ ci ha pensato Alexander Stubb, Presidente della Finlandia, che ha addirittura anticipato i tempi parlando di possibili incontri in Vaticano fra Russia e Ucraina già dalla prossima settimana, secondo l’emittente finlandese Yle.

Stubb, come ha scritto anche il Wall Street Journal, precisa il ruolo di mediatori degli americani: “non si sono ritirati. Ora ci sono più mediatori. Prima erano solo gli Stati Uniti a svolgere questo ruolo ma ora è coinvolta anche l’Europa”.