Collegamenti estivi Capo d’Orlando – Isole Eolie, Grasso: “da luglio saranno attivi”

StrettoWeb

“Tutto è cominciato con una mia richiesta di audizione in Commissione e una successiva sollecitazione al Presidente della Regione e all’Assessore Aricò per attivare i collegamenti marittimi tra Capo d’Orlando, Lipari e Santa Marina Salina. Il nodo cruciale era la copertura finanziaria, senza la quale il servizio non poteva essere avviato. Con determinazione ho presentato un emendamento – insieme all’on. Galluzzo – affinché si trovasse una soluzione concreta. Oggi, con grande soddisfazione, posso comunicarvi che il decreto di pre-informativa per l’indizione della gara è stato sottoscritto dal Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Bernardette Grasso.

“Grazie alla disponibilità dell’Assessore Aricò – conclude la Vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio all’Ars – le risorse necessarie sono state reperite all’interno dei capitoli del suo Assessorato, permettendo così di garantire il servizio per tre anni e per 90 giorni l’anno, nel periodo estivo. Dal 15 luglio sarà attivo il nuovo collegamento marittimo che prevede una corsa andata e ritorno tra Capo d’Orlando, Lipari e Santa Marina Salina. Un’opportunità concreta non solo per la mobilità dei cittadini, ma anche per il rilancio turistico del nostro territorio. Ringrazio il Presidente Renato Schifani, e l’Assessore Aricò per l’ascolto, l’attenzione e la concretezza dimostrati. Continuerò a lavorare con serietà e impegno, senza clamore: bastano i fatti”.