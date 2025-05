Formazione e lavoro a Reggio: al via la collaborazione tra Soseteg e scuola “Piria Ferraris-Da Empoli”

StrettoWeb

Venerdì scorso sei studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Piria Ferraris-Da Empoli” di Reggio Calabria hanno varcato la soglia della sede aziendale di SOSETEG Spa Società Benefit, in località San Leo, per il primo giorno di formazione nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Grazie a questo accordo triennale, gli studenti dell’istituto potranno svolgere esperienze formative in contesto lavorativo presso le strutture della SOSETEG SpA.

Il percorso, che ha preso ufficialmente il via con una giornata dedicata al Corso base lavoratori sulla sicurezza, erogato in collaborazione con l’ESEFS, Ente scuola edile per la formazione e la sicurezza della Provincia di Reggio Calabria. Il percorso offre la concreta opportunità agli studenti di sviluppare competenze tecniche e trasversali, potenziare l’autonomia, migliorare il lavoro in team e acquisire consapevolezza sulle dinamiche del mondo del lavoro, in vista di scelte future più consapevoli.

L’iniziativa, si inserisce nella più ampia filosofia di SOSETEG, che in quanto Società Benefit, abbraccia una visione più ampia del proprio ruolo nella società, legando il successo economico alla responsabilità di promuovere il benessere delle comunità locali, estendendo così l’impatto positivo del proprio operato a tutto il territorio. La collaborazione tra Soseteg Spa e l’Istituto “Piria Ferraris-Da Empoli”, si configura come un esempio virtuoso di sinergia tra mondo dell’istruzione e realtà produttiva, fornendo ai giovani strumenti fondamentali per affrontare il loro futuro professionale.