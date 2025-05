Cittanova, il sindaco Antico incontra Occhiuto

StrettoWeb

Il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, accompagnato dal Presidente del Consiglio dott. Francesco Rao e dall’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni, nei giorni scorsi ha incontrato il Presidente della Regione Calabria on. Roberto Occhiuto per un confronto sullo sviluppo del territorio pianigiano e, in particolare, di Cittanova e del suo comprensorio. L’appuntamento, presso la Cittadella di Catanzaro, è stato un’occasione utile per focalizzarsi su idee e progetti concreti da mettere in campo già nel prossimo futuro.

“Abbiamo avuto un importantissimo incontro con il Presidente Roberto Occhiuto – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico – durante il quale abbiamo condiviso alcune proposte fondamentali per il rilancio di Cittanova. L’obiettivo dell’Amministrazione è fornire alla comunità più servizi, più opportunità e strumenti concreti per consolidare la qualità della vita. Stiamo lavorando con determinazione affinché la nostra cittadina diventi sempre più attrattiva, efficiente e vicina ai bisogni reali delle persone”.

