A Cittanova la 5ª Edizione del Convegno “Uniti per la legalità” | PROGRAMMA

Il prossimo 9 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, presso la struttura “Uliveto Principessa”, si terrà la 5ª Edizione del Convegno “Uniti per la legalità”, promosso dall’UNGDCEC in collaborazione con la Commissione Nazionale di Diritto Penale dell’Economia e Consulenze Tecniche. Il convegno sarà incentrato sul tema della restituzione dei beni confiscati alla collettività, con particolare attenzione al ruolo strategico del professionista nei percorsi di destinazione e valorizzazione di tali beni. La sede dell’evento rappresenta essa stessa un forte messaggio: un bene confiscato e restituito alla collettività, divenuto oggi simbolo concreto di legalità e riscatto sociale.

I lavori si concluderanno con la consegna dell’apposito Premio, istituito dalla nostra associazione, a realtà o personalità che si sono contraddistinte nel campo della difesa dei valori della legalità. La partecipazione all’evento darà diritto a n°4 crediti formativi ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

