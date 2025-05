Città in movimento: il futuro green dei trasporti urbani

StrettoWeb

Spinte da necessità ambientali, sociali ed economiche, molte metropoli stanno trasformando i propri sistemi di trasporto per renderli più ecologici, efficienti e accessibili. Dalle biciclette elettriche ai bus a idrogeno, la mobilità urbana non è mai stata così dinamica. Secondo i dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, il settore dei trasporti è responsabile di circa il 25% delle emissioni di gas serra in Europa, con le automobili a combustione interna come principale fonte. In un contesto di cambiamento climatico sempre più tangibile, le città non possono più permettersi di ignorare l’impatto del traffico urbano sulla salute pubblica e sull’ambiente.

Le soluzioni sostenibili emergenti

Le soluzioni per una mobilità più verde sono numerose e sempre più integrate. I trasporti pubblici elettrificati – metropolitane, tram e bus a emissioni zero – stanno sostituendo progressivamente i vecchi mezzi diesel. Le piste ciclabili, un tempo considerate marginali, oggi formano vere e proprie reti urbane, spesso supportate da sistemi di bike sharing.

Anche i veicoli privati si stanno trasformando: le auto elettriche stanno vivendo una rapida crescita, grazie agli incentivi statali e alla maggiore autonomia delle batterie. Parallelamente, il car sharing e il ride sharing riducono la necessità di possedere un’auto, alleggerendo il traffico e l’inquinamento.

Una mobilità davvero sostenibile non può prescindere da una progettazione urbana intelligente. Zone a traffico limitato, aree pedonali, semafori intelligenti e politiche di “città dei 15 minuti” – dove tutto è raggiungibile in pochi minuti a piedi o in bicicletta – stanno ridefinendo lo spazio urbano, privilegiando le persone rispetto ai veicoli.

Le sfide da affrontare

Nonostante i progressi, permangono ostacoli significativi. La disomogeneità tra grandi e piccole città, la resistenza culturale all’abbandono dell’auto privata e la lentezza degli investimenti pubblici possono rallentare la transizione. Inoltre, la sostenibilità deve andare di pari passo con l’inclusività: la mobilità green dev’essere accessibile a tutti, anche alle fasce più vulnerabili.

La mobilità sostenibile non è solo una questione ambientale: è un progetto di civiltà. Più che una scelta, è una necessità per garantire città vivibili, inclusive e resilienti. Investire oggi in trasporti ecologici significa creare domani uno spazio urbano dove qualità della vita, salute e sostenibilità vanno di pari passo.