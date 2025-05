Cinquefrondi, migranti ritrovano portafogli e lo consegnano alla proprietaria

StrettoWeb

Un piccolo ma significativo gesto di onestà ha caratterizzato la giornata dell’8 maggio, in occasione della festa patronale di Cinquefrondi, quando Nayem ed Alì, due giovani accolti nel progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Cinquefrondi, hanno ritrovato un portafogli nei pressi delle giostre allestite per i festeggiamenti. Senza esitare, hanno deciso di cercare la legittima proprietaria del portafogli, una ragazza del posto, chiedendo supporto all’assistente sociale Fiorenza Lattari, operatrice del progetto SAI. Insieme, sono riusciti a rintracciarla e a restituirle l’oggetto smarrito, con tutti i documenti e gli effetti personali intatti.

Un episodio che, nella sua semplicità, rappresenta un bellissimo esempio di integrazione, senso civico e umanità. Il gesto ha colpito positivamente tutta la comunità locale, confermando il valore di un’accoglienza che costruisce legami e promuove la responsabilità condivisa. L’Amministrazione comunale esprime “gratitudine e orgoglio per quanto accaduto, sottolineando come storie come queste siano fondamentali per costruire una società più giusta, solidale e inclusiva”.

