Cinquefrondi, il Liceo Musicale ha conquistato un prestigioso riconoscimento

StrettoWeb

Dopo la recente vittoria a Laureana di Borrello, il Liceo Musicale “G. Rechichi” di Cinquefrondi ha conquistato un altro prestigioso riconoscimento: il Primo Premio Assoluto per Orchestra al Premio Danilo Cipolla di Cetraro. L’evento, giunto alla sua ventesima edizione, si è svolto dal 20 al 23 maggio 2025 ed è dedicato alla memoria dell’allievo Danilo Cipolla. Il concorso musicale nazionale per giovani musicisti è organizzato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro e dalla presidenza dell’Associazione Musicale Ermanno del Trono. Questo ennesimo successo è frutto del costante lavoro di tutti i docenti e dell’impegno tenace degli studenti, che insieme si dedicano alla crescita professionale e personale.

Il Dirigente del liceo “G. Rechichi” Dottoressa Francesca Maria Morabito commenta: “siamo immensamente orgogliosi e felici per questo nuovo traguardo raggiunto dall’orchestra del Liceo Musicale ‘G. Rechichi’ diretta dal professor Alessandro Lemmo. Il Primo Premio Assoluto al Premio Danilo Cipolla è la dimostrazione tangibile del talento, della dedizione e del duro lavoro dei ragazzi, supportati con passione da tutti i nostri docenti. Questo successo, che segue la recente vittoria a Laureana di Borrello, conferma l’eccellenza del nostro percorso formativo e ci spinge a continuare a investire nella musica come veicolo di crescita e realizzazione personale per i nostri giovani”.