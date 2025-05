Cinquefrondi, il Liceo musicale brilla alla “Primavera in Musica 2025”

StrettoWeb

Grande soddisfazione e orgoglio per il Liceo, indirizzo musicale, che ha partecipato con successo alla quattordicesima edizione del concorso musicale nazionale per scuole e Associazioni “Primavera in Musica 2025”. L’evento nazionale, organizzato dall’Associazione culturale musicale “Paolo Ragone” di Laureana di Borrello, si è confermato ancora una volta una prestigiosa vetrina per giovani talenti musicali.

Gli studenti dell’indirizzo musicale del liceo “G. Rechichi” hanno dimostrato una preparazione eccellente e una grande passione per la musica, ottenendo risultati di assoluto rilievo. Ecco i premi che sono stati conseguiti:

Orchestra del Liceo: 1° Premio Assoluto

Lorenzo Zavaglia (clarinetto): 1° Premio Assoluto

Francesco Sorbara (contrabbasso): 1° Premio Assoluto

Giovanni Ozimo (percussioni): 1° Premio

(percussioni): Antonino Gallizzi (fisarmonica): 2° Premio

Questi riconoscimenti testimoniano l’alto livello di preparazione raggiunto dagli studenti e la qualità dell’insegnamento offerto dall’ indirizzo musicale. La dedizione dei ragazzi, unita alla professionalità dei docenti, ha portato a questo straordinario successo collettivo e individuale.

La Dirigente Scolastica dr.ssa Francesca Maria Morabito commenta i risultati raggiunti:

“Sono profondamente orgogliosa dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi alla ‘Primavera in Musica 2025’. Il primo premio assoluto dell’Orchestra del Liceo e i numerosi riconoscimenti individuali, sono la dimostrazione tangibile del talento dei nostri studenti e dell’impegno costante dei nostri docenti. Questo successo non è solo motivo di gioia per la nostra scuola, ma rappresenta anche un importante stimolo a continuare a investire nella formazione musicale dei giovani. Complimenti vivissimi a tutti!”

La partecipazione e i risultati ottenuti alla “Primavera in Musica 2025” rappresentano un momento di grande crescita e un’esperienza formativa preziosa, confermando il ruolo centrale della musica nel percorso educativo del Liceo “G. Rechichi”.

