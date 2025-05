Cimiteri di Messina: aperti nel giorno della Festa della Repubblica

StrettoWeb

Il servizio Cimiteri del dipartimento Servizi Ambientali del comune di Messina, d’intesa con l’assessore competente Massimiliano Minutoli, rende noto che, in coincidenza con la festa della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno 2025, il Gran Camposanto e tutti i Cimiteri suburbani saranno aperti ai visitatori dalle ore 8 alle 13. In occasione della festività della Madonna della Lettera, patrona della Città, martedì 3 giugno, il Gran Camposanto e tutti i cimiteri suburbani osserveranno la chiusura totale. Mercoledì 4 giugno, prevista l’apertura straordinaria del Gran Camposanto, dalle ore 8 alle 13 e giovedì 5 giugno aperti tutti i cimiteri suburbani, dalle 8 alle 13.

“La chiusura anticipata dei cimiteri, rispetto al normale orario settimanale, è stata disposta per martedì 3 giugno – spiega l’assessore Minutoli – per agevolare le visite della cittadinanza ai propri cari, evitando la chiusura del Gran Camposanto per due giorni consecutivi”.