Il reggino Christian Maria Cartone è campione Italiano dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2025

Do­me­ni­ca 18 mag­gio 2025 l’Univer­si­tà de­gli Stu­di di Palermo ha ospitato la Fi­na­le Nazio­na­le dei Gio­chi Ma­te­ma­ti­ci del Me­di­ter­ra­neo, or­ga­niz­za­ti dall’Ac­ca­de­mia Ita­lia­na per la Promo­zio­ne del­la Matematica “Alfre­do Gui­do”. Ormai giun­ti alla loro quin­di­ce­si­ma edizione, i Gio­chi Ma­te­ma­ti­ci del Me­di­ter­ra­neo han­no vi­sto quest’anno la par­te­ci­pa­zio­ne di ben 358.758 par­te­ci­pan­ti iniziali e 1030 istituti iscritti da ogni regione d’I­ta­lia e da scuo­le italiane in ben 10 nazioni estere, risultando l’edizione più numerosa dalla sua istituzione. Dopo una lun­ga se­le­zio­ne, che ha in­clu­so le fasi di Qua­li­fi­ca­zio­ne, la Fi­na­le d’I­sti­tu­to e la Fi­na­le di Area, sono stati 900 gli ammessi alla Finale Nazio­na­le.

Lo avevamo lasciato lo scorso anno campione assoluto della categoria S4, e un anno dopo eccolo nuovamente vittorioso. Christian Maria Cartone, studente del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, è campione assoluto della categoria S5, unico ad aver risposto correttamente a tutti i quesiti della prova. Il risultato rende merito al talento dello studente, che lo scorso anno ha reso la nostra città orgogliosa per essersi aggiudicato anche il primo posto assoluto alla Finale nazionale dei Gio­chi Ma­te­ma­ti­ci presso l’Università Bocconi di Milano, facendo parte della squadra italiana alla Finale Internazionale di Parigi. Christian si è ci­men­tato in prove di lo­gi­ca, pro­blem solving e intuizio­ne ma­te­ma­ti­ca, in un clima sereno e di sana competizione, circondato da chi come lui coltiva la stessa passione per la logica-matematica.