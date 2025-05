La Chiesa nel Tempo 1985-2024: la storia della Diocesi di Reggio Calabria in un progetto di digitalizzazione

StrettoWeb

Venerdì 16 maggio alle ore 17.00, nell’Aula Magna “Can. Farias” dell’ISSR “Zoccali” di Reggio Calabria, la Biblioteca diocesana “D. Farias” presenterà il progetto “La Chiesa nel Tempo 1985-2024. I fermenti culturali di una diocesi narrati da un progetto di digitalizzazione”. “Sono ormai passati quarant’anni da quando è stato edito il primo numero su iniziativa di Mons. Sorrentino e si è ritenuto che i fermenti culturali che hanno contraddistinto la nostra Diocesi in questo arco temporale dovessero divenire patrimonio culturale condiviso e memoria da far conoscere. Al progetto di digitalizzazione di tutti i numeri editi dal 1985 fino ad oggi, si aggiunge anche l’indice generale della rivista per consentirne la conoscenza dettagliata di tutti gli articoli pubblicati” si legge nella nota degli organizzatori.

Chi parteciperà all’incontro

Oltre la Dott.ssa Orsola Foti, direttrice della Biblioteca che ha realizzato il progetto, alla presentazione parteciperanno la prof.ssa Annarita Ferrato, direttrice dell’ISSR “Zoccali” e la dott.ssa Magda Galati, direttrice dell’ISFPS “Lanza” che hanno contribuito in questi anni alla redazione delle pubblicazioni, insieme all’Istituto Teologico “Pio XI”. Il nostro Arcivescovo, S. E. Mons. Fortunato Morrone, interverrà all’incontro illustrando gli obiettivi del nuovo ciclo di pubblicazioni. Il progetto rientra nelle iniziative promosse dai tre Istituti culturali diocesani del MAB – Museo Archivio e Biblioteca – nell’ambito delle Giornate di Valorizzazione del Patrimonio Culturale Ecclesiastico 10-18 maggio 2025 dal titolo “Nel Tuo nome l’arte parla alla comunità”.

