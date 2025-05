Chiesa di San Luca Evangelista: l’1 giugno “Morte e vita a duello”

StrettoWeb

La chiesa di San Luca Evangelista, domenica 1° giugno, alle ore 19.30, ospiterà nuovamente lo spettacolo “Morte e vita a duello“, un dramma musicale sulla Passione di Cristo che lo scorso anno ha emozionato il pubblico e coinvolto attivamente il quartiere. Nato in occasione della Pasqua 2024, lo spettacolo è frutto della collaborazione di diverse associazioni, gruppi parrocchiali e fedeli, che hanno lavorato insieme con entusiasmo, dando vita a un’esperienza artistica e spirituale indimenticabile.

La maggior parte dei protagonisti sono attori amatoriali, ma la loro dedizione e passione hanno trasformato questa rappresentazione in un vero evento di aggregazione. Chi non ha potuto assistere alla precedente edizione avrà quindi l’opportunità di vivere questa intensa narrazione musicale. Senza nulla togliere all’iniziativa, si vuole sottolineare l’importanza delle parrocchie nelle realtà di quartiere (in questo caso Gebbione), che promuovendo attività favoriscono l’aggregazione e la crescita dei ragazzi di ogni età. Attraverso incontri culturali, laboratori e momenti di condivisione come questo, si creano ponti tra generazioni, si trasmettono valori positivi e si offre un’alternativa costruttiva ai giovani, contribuendo a far crescere la parte buona del territorio.

Non perdete l’occasione di sostenere questa bellezza. L’invito è a partecipare numerosi domenica 1° giugno presso la chiesa di San Luca Evangelista. Il vostro sostegno non sarà solo un incoraggiamento per gli artisti, ma un segnale chiaro che iniziative come queste meritano di avere un seguito, con sempre nuove proposte culturali e spirituali per il quartiere. Un plauso speciale va a tutti coloro che, con impegno e generosità, hanno reso possibile questo spettacolo, dimostrando che insieme si possono creare cose straordinarie. Appuntamento a domenica 1° giugno per vivere un’esperienza di fede, arte e condivisione!