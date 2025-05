Cosenza, nuovo (mini) aggiornamento sulla cessione. E intanto si parla di ritiro

StrettoWeb

Archiviata, con amarezza, la stagione 2024-2025, con diverse difficoltà dentro e fuori dal campo che hanno portato a un’inevitabile retrocessione sul campo, con tanto di penalizzazione, il Cosenza inizia a pianificare quella che sarà la prossima annata calcistica. Il presidente Guarascio pronto a lasciare: il club fa sapere che le trattative per la cessione proseguono positivamente.

Intanto, si progetta il ritiro per la stagione 2025-2026 a Lorica. In un comunicato ufficiale apparso sul sito del club si legge: “Il Cosenza Calcio sta pianificando affinché la preparazione atletica per la stagione 25/26 si svolga sull’altopiano silano, nella bellissima Lorica. Nel frattempo le trattative per la cessione proseguono positivamente“.