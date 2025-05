Catanzaro, stangata per Biasci: manata a un avversario, squalifica pesante

StrettoWeb

L’attaccante del Catanzaro Tommaso Biasci è stato squalificato per due giornate per avere ieri, nel match di La Spezia, “al 41° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una manata all’addome“. Questa la motivazione della sanzione pesante nei confronti dell’avanti giallorosso, che in caso di permanenza in Calabria dovrà saltare le prime due partite della prossima stagione.