Catanzaro-Spezia, gli ultrà ci credono e spingono: “il Ceravolo dovrà essere una bolgia, dovranno tremare le gambe agli avversari”

Gli ultrà del Catanzaro sono pronti al match di questa sera, il più importante da un anno a questa parte e uno dei più importanti della storia recente. Dodici mesi dopo è di nuovo semifinale playoff di Serie B, di nuovo con l’andata in casa. Una stagione di consapevolezza in più, e un avversario sempre forte ma meno proibitivo della Cremonese – lo Spezia – permettono alla città e alla tifoseria di crederci di più.

Per questo, gli Ultras Catanzaro 1973, “in vista della semifinale di andata dei playoff, rivolgono un invito a tutta la tifoseria che mercoledì sera gremirà gli spalti del Ceravolo: tutto lo stadio dovrà essere una bolgia, ogni settore dovrà tifare seguendo la Curva per 90 minuti ed oltre, lo stadio dovrà essere un catino infernale capace di far tremare le gambe ai giocatori avversari. La stagione dei giallorossi ha superato qualsiasi previsione, anche le più ottimistiche, ora le Aquile se la dovranno vedere con una corazzata che, sulla carta, gode del favore dei pronostici”, si legge in un comunicato diffuso.

“C’è un solo elemento su cui nessuna delle altre società può contare: il fattore campo, la spinta del pubblico catanzarese, il calore infernale che ogni singolo tifoso dovrà contribuire a sprigionare. Un vecchio coro, quando la squadra navigava nei campi polverosi della Serie C, diceva “SI VINCE ANCHE COL CUORE”, ed è il cuore che ognuno di voi dovrà usare mercoledì sera per seguire la Curva, tifare ininterrottamente e creare così un’atmosfera unica. Fuori la voce, in ogni settore, per ogni singolo minuto di partita! …UN BOATO CHE FARÀ TRÉMAR, LA TERRA E IL MAR…”.