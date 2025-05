Catanzaro-Spezia, calvario ligure: 8 ore bloccati in Aeroporto, l’odissea del volo prima del playoff

StrettoWeb

Non il modo migliore per preparare la partita più importante dell’anno, ma intanto il Catanzaro osserva e “incassa”, sperando anche che possa rappresentare un effettivo decifit in campo per gli avversari. Lo Spezia, avversario questa sera dei giallorossi nella sfida d’andata della semifinale playoff di Serie B, è rimasto per ben 8 ore bloccato in Aeroporto ieri a Pisa. Anziché alle 15.30, così come previsto da programma, l’aereo ha preso il decollo dalla Toscana soltanto alle 23, arrivando così allo scalo di Lamezia Terme in tarda serata.

Questa disavventura, ovviamente, ha comportato molti disagi per il gruppo squadra, costretto ad attendere nello scalo toscano in attesa di novità e costretto anche a cambiare i piani previsti nel pomeriggio e nella serata di ieri. Non esiste una motivazione ufficiale sui motivi del ritardo, ma è probabile che sia stato il maltempo una delle cause scatenanti.