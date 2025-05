Catanzaro sogna, Caserta carico ma in allerta: “contro il Cesena due risultati su tre? Occhio…”

StrettoWeb

Alla vigilia del match playoff contro il Cesena, Fabio Caserta carica l’ambiente giallorosso con parole decise e consapevoli. Il Catanzaro, chiamato a confermare quanto di buono fatto durante la stagione, vuole spingere sull’entusiasmo e sulla forza del gruppo per inseguire un traguardo che ormai è più di un sogno. Quello di domani è uno dei match più importanti degli ultimi anni, sicuramente degli ultimi due, e il tecnico reggino vuole almeno eguagliare Vivarini, l’anno scorso arrivato in semifinale. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, raccolte a poche ore da una sfida cruciale:

“È stata una stagione positiva. Essere nei playoff per il secondo anno di fila è un segnale importante. Davanti avremo un Cesena carico e in fiducia, capace di sorprendere dopo un inizio sottotono. Il fattore campo e i due risultati su tre sono un vantaggio, ma non possiamo permetterci cali: serve massima attenzione su ogni dettaglio. Sarà una gara intensa soprattutto sul piano mentale, perché entrambe puntano a superare il turno. Dovremo essere lucidi e portare gli episodi dalla nostra parte”.

“La vittoria contro il Sassuolo ci ha restituito fiducia. Anche a Mantova la risposta è stata convincente. Ora siamo più liberi mentalmente, e i miei ragazzi dovranno affrontare tutto con cuore e determinazione. Abbiamo studiato ogni avversario, compreso il Cesena. Più della tattica, conterà la convinzione. Pensare al pareggio sarebbe un errore: dobbiamo scendere in campo solo per vincere. Vogliamo arrivare fino in fondo. Uno stadio pieno può fare la differenza. Per noi è una spinta, per gli altri un ostacolo in più. Dobbiamo sfruttare al massimo il fattore Ceravolo”.