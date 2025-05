Catanzaro, serve più di un’impresa. Caserta: “è difficile, ma…”. E dai tifosi l’ennesima dimostrazione…

StrettoWeb

Non può dire altro che: “proviamoci”. Al Catanzaro domani serve un’impresa, anzi più di un’impresa, nel ritorno della semifinale playoff. Vincere a La Spezia con almeno tre gol di scarto, dopo lo 0-2 del “Ceravolo” di mercoledì. Caserta sa bene che è difficilissimo, ma ha l’obbligo di provarci e di infondere questo alla sua squadra. “Domani serve un’impresa. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, che le possibilità sono poche, ma dobbiamo crederci fino in fondo e provare a fare qualcosa di importante” ha detto alla vigilia. Cosa serve per l’impresa? “E’ normale pensare che dovremo essere più spregiudicati e offensivi, ma questo non vuol dire perdere equilibrio. Dobbiamo recuperare lo svantaggio senza scoprirci. Servirà una gara perfetta”.

Nonostante il match proibitivo, fino all’ultima partita la piazza di Catanzaro tiene a far sapere il grande amore verso la propria squadra. Anche domani sera, per l’ennesima trasferta, sarà muro giallorosso, con oltre mille tifosi nel settore ospiti del “Picco”: “è l’ennesima dimostrazione di orgoglio e attaccamento da parte dei nostri tifosi. Anche dopo la sconfitta dell’andata ci hanno fatto sentire il loro calore: questo attaccamento è il giusto riconoscimento per ciò che i ragazzi hanno fatto per tutto l’anno”.