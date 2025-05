Catanzaro, al podologo Mastroianni il premio “Professioni sanitarie”

StrettoWeb

Un riconoscimento importante che fa onore a tutto il settore calabrese di competenza. Antonio Salvatore Mastroianni podologo, originario di Decollatura in provincia di Catanzaro, ha, infatti, ricevuto, durante un recente congresso tenutosi a Riccione dal 18 al 21 maggio, il premio Professioni Sanitarie. Nello specifico, si tratta di una speciale attestazione attribuita a Mastroianni e ad altre due professioniste, come recita letteralmente la menzione: “Per il loro impegno nella ricerca e nella cura del paziente con diabete in qualità di professionisti non medici. Un tributo al valore della multidisciplinarità nella gestione della malattia“.

Il premio è stato consegnato nell’ambito dell’annuale appuntamento della SID (Società Italiana di Diabetologia) che si tiene al Palacongressi della località balneare romagnola, “Panorama Diabete 2025”. Davvero una bella soddisfazione per Mastroianni che opera presso la USL n° 1 Umbria e precisamente in provincia di Perugia, ormai da qualche anno.

“Sono rimasto davvero spiazzato – ha dichiarato Mastroianni al termine della cerimonia svoltasi a margine del congresso – quando, poco prima di Pasqua, è arrivata la comunicazione da parte della commissione giudicatrice che mi preannunciava il conferimento di questo premio. Nella mia professione abbiamo a che fare con pazienti affetti da diabete e purtroppo le problematiche legate a questa malattia e che riguardano in particolare il piede, sono molteplici. Affrontarle cercando di mettere il paziente nelle migliori condizioni psicofisiche per farlo, è la nostra mission, oltre che, naturalmente, risolverle”.

“Ringrazio tutti – ha concluso Mastroianni – a cominciare dalla mia famiglia, i miei amici e colleghi e chi ha avuto fiducia in me e nel mio lavoro, in primis i miei pazienti. Non posso dimenticare, però, il paese dove sono cresciuto e ho completato una parte dei miei studi e la mia amata Calabria che ho dovuto lasciare, ma dove torno sempre con grande piacere”.