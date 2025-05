Catanzaro, panificio chiuso per carenze igieniche e alimenti non tracciati

StrettoWeb

Oltre 30 chilogrammi di alimenti vari privi di tracciabilità sono stati sequestrati dai Nucleo carabinieri antisofisticazioni e sanità di Catanzaro in un panificio della provincia. I militari, impegnati in un’ispezione con i colleghi della Compagnia di Soverato, hanno sospeso l’attività di panificazione a causa di alcune irregolarità riscontrate elevando una sanzioni pari a 3 mila 500 euro ai titolari dell’esercizio. In particolare la sospensione immediata delle attività è stata determinata a seguito dell’accertata mancata applicazione delle procedure di autocontrollo dei prodotti (Hacpp) e per la sussistenza di carenze igienico-sanitarie nel laboratorio. Ora, al titolare del panificio, per poter otenere la riapertura, spetterà il compito di sanare le irregolarità riscontrate previa distruzione degli alimenti sottoposti a sequestro.