Catanzaro, la lettera aperta di Noto ai tifosi: “primi in assoluto per presenze in trasferta, grazie”

“A stagione conclusa, è giunto il momento di fermarsi un istante e guardare indietro. Non per rimpiangere ciò che poteva essere ma per riconoscere e celebrare ciò che è stato davvero straordinario: il legame indissolubile tra l’US Catanzaro e la sua gente. Desidero, a nome mio e della società tutta, rivolgere un ringraziamento profondo e sentito a voi, tifosi giallorossi, che in ogni angolo d’Italia avete fatto sentire la vostra voce, il vostro cuore, la vostra fede. Siete stati la nostra spinta, il nostro orgoglio, la nostra anima”. Comincia così la lettera aperta del presidente del Catanzaro Floriano Noto ai tifosi giallorossi.

“I dati parlano chiaro: la tifoseria del Catanzaro è stata la prima in assoluto per presenze in trasferta, superando realtà metropolitane, piazze con numeri e bacini ben più grandi. Ma ciò che ci rende davvero fieri non sono solo i numeri, bensì il modo in cui avete rappresentato la nostra città e i nostri colori: con passione, calore, rispetto e una compostezza che ha colpito tutti, ovunque siamo stati” si legge ancora.

“Avete seguito la squadra sostenendola con instancabile entusiasmo, anche nei momenti più difficili. E proprio nell’ultima gara dei playoff, in una serata sportivamente amara, avete saputo regalarci l’immagine più bella della stagione: quella di un settore ospiti colorato di giallorosso, di cori pieni d’amore, di una presenza che non si spegne mai, neanche di fronte all’evidenza del risultato. Per questo vi dico grazie. Con commozione, con rispetto, con infinita riconoscenza”, aggiunge.

“Il Catanzaro non è solo una squadra di calcio. È un bene collettivo che unisce più generazioni, che si porta nel cuore ogni giorno. E voi, con la vostra presenza, avete dimostrato ancora una volta che essere tifosi del Catanzaro significa appartenere a qualcosa di grande, di autentico, di unico. Continueremo a lavorare, con serietà e dedizione, per onorare questa maglia e per essere ogni giorno all’altezza dell’amore che ci dimostrate”, conclude.