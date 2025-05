Catanzaro, dal Giudice Sportivo incredibile stangata per Polito: maxi squalifica e maxi multa

StrettoWeb

Il Giudice Sportivo di Serie B ha punito pesantemente il DS del Catanzaro Ciro Polito il giorno dopo la gara d’andata della semifinale playoff tra i giallorossi e lo Spezia, vittorioso per 0-2 al “Ceravolo”, risultato che permette ai liguri di ipotecare la qualificazione in finale. Domenica il ritorno, in cui servirà il miracolo ai giallorossi (vincere ma solo con tre gol di scarto o oltre).

Alla sfida non potrà prendere parte, dal campo, il dirigente giallorosso, squalificato fino al 14 luglio 2025 e multato con 10 mila euro di ammenda “per avere, al termine del primo tempo, nello spazi adiacente agli spogliatoi, rivolto in modo polemico una critica irrispettosa all’operato arbitrale, successivamente, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti degli Ufficiali di gara, rivolgendo, inoltre, un’espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale, impendendo anche, in maniera vigorosa, la chiusura della porta del loro spogliatoio”.