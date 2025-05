Anche a Catanzaro festeggiano la promozione del Siracusa: lo striscione degli ultrà affisso in città

StrettoWeb

Sono passati tre giorni dalla promozione del Siracusa in Serie C, ma nella città siciliana la festa continua, com’è normale che sia, dopo 6 anni di dilettantismo. Non solo lì, però. Ad “accompagnare” la festa dei tifosi siracusani, infatti, c’è anche il Catanzaro, con la sua tifoseria organizzata. Gli ultrà giallorossi, infatti, hanno esposto uno striscione in città: “Catanzaro festeggia con voi, avanti aretusei”, la scritta. Il Catanzaro, com’è noto, è in lotta per i playoff in Serie B, per il secondo anno di fila: dopo un grande girone di ritorno, nelle ultime settimane sta faticando e ora rischia di buttare tutto per aria. Sono soltanto due i punti di distacco dalle inseguitrici, a due giornate dal termine.

Nonostante ciò, però, i tifosi giallorossi – ultimamente un po’ critici con la propria squadra per la flessione nei risultati – hanno pensato anche agli amici siracusani, attraverso lo striscione che si può vedere nell’immagine di copertina dell’articolo.

