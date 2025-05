Il “Ceravolo” chiama, il Catanzaro risponde: contro il Cesena per alimentare il sogno Serie A. Attiva la prevendita del match playoff: i prezzi

StrettoWeb

La partita più importante della stagione. Una delle più importanti di questi due anni e della storia recente. Sabato 17 maggio sarà più di una partita. Il “Ceravolo” si prepara a vestirsi a festa, pronto ad accogliere migliaia di cuori giallorossi per sostenere il Catanzaro nel primo turno dei playoff di Serie B. Contro il Cesena non ci sarà solo in palio il passaggio del turno, ma anche l’orgoglio di una piazza che sogna in grande. La società ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per l’attesissimo match: ecco tutte le informazioni. “La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno della gara, consiglia di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati o in modalità “Web Home Ticket”.

Modalità di vendita

La vendita dei tagliandi avverrà in maniera contestuale, quindi valida sia con prelazione per gli abbonati, sia con vendita libera. Le vendite inizieranno alle ore 16:00 di oggi, mercoledì 14 maggio, fino alle ore 23:59 di giovedì 15/05/2025 (per gli abbonati) e fino ad inizio gara di sabato 17/05/2025 per la vendita libera (salvo sold out). I possessori di abbonamento categoria Disabile e relativi accompagnatori (se previsto) potranno esercitare la loro prelazione solo ed esclusivamente presso il botteghino dello stadio “Ceravolo”, nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 14/05: ore 16:00 – 18:30

Giovedì 15/05: ore 10:00 – 18:30

Venerdì 16/05: ore 10:00 – 18:30

Sabato 17/05: ore 10:00 – inizio gara

Per la stampa del tagliando è necessario esibire documento d’identità, card abbonamento 2024/25 e segnaposto. Decorso il periodo di prelazione, i posti non assegnati saranno messi in vendita libera.

Canali di vendita

Online sul sito Ticket One: https://sport.ticketone.it/catalog

Punti vendita autorizzati

Botteghino stadio “Nicola Ceravolo” (vedi giorni e orari sopra indicati)

I prezzi dei biglietti

Curva Ovest M.C.

Intero: € 16,50

Ridotto: € 13,00

Ridotto Junior: € 6,50

Distinti

Intero: € 27,50

Ridotto: € 22,00

Ridotto Junior: € 11,00

Tribuna Laterale Ovest “B. Cuteri”

Intero: € 38,50

Ridotto: € 31,00

Ridotto Junior: € 15,50

Tribuna Laterale Est

Intero: € 38,50

Ridotto: € 31,00

Ridotto Junior: € 15,50

Tribuna Centrale Superiore/Inferiore

Intero: € 55,00

Ridotto: € 44,00

Ridotto Junior: € 22,00

Curva EST – Ospiti –

Prezzo unico: € 16,50

Per quanto riguarda la tifoseria ospite, la vendita è momentaneamente sospesa in attesa delle disposizioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico. I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno comunicati successivamente.

Disabili 100% – Accredito gratuito

US Catanzaro ha istituito un servizio di accreditamento online che consente ai tifosi con disabilità al 100% di richiedere l’ingresso gratuito (fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili in Tribuna Laterale EST). Per usufruire del servizio, è necessario inviare entro le ore 13:00 di giovedì 15/05 (dalle ore 16:00 di mercoledì 14/05) una e-mail all’indirizzo: gestioneordini@uscatanzaro1929.it

Allegare:

Certificato di invalidità civile al 100% (senza diagnosi visibile)

Documento d’identità in corso di validità (fronte-retro)

Il tagliando d’ingresso sarà inviato via mail. Gli eventuali accompagnatori dovranno acquistare un biglietto ridotto.

Altre info

All’atto dell’acquisto del biglietto e all’ingresso nel settore è obbligatorio presentare un valido documento d’identità, anche per i minori. L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del “Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, oltre al regolamento d’uso dello stadio “Ceravolo”, entrambi disponibili sul sito ufficiale della società US Catanzaro 1929. Tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore dovranno entrare insieme nel settore di riferimento. Non saranno autorizzati ingressi singoli per gli accompagnatori.