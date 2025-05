Catanzaro, arrestati tre giovani con due chili di hashish

StrettoWeb

Erano in possesso di due chili di hascisc suddivisi in dosi e contenuti in uno zaino: tre giovani di Catanzaro sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Catanzaro Bellamena, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato e sottopostio a perquisizione i tre giovani residente nella provincia sequestrando la sostanza stupefacente pronta per la vendita contenuta nello zaino. Il gip del capoluogo su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini ha convalidato i provvedimenti disponendo per due di loro gli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad ulteriori controlli.