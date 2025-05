Catanzaro, l’AMC denuncia truffa online: “falso abbonamento gratuito sui social”

StrettoWeb

“L’AMC S.p.A. denuncia con fermezza un grave episodio di truffa online organizzata, che sta circolando in queste ore sotto forma di contenuto sponsorizzato sui social media. Il messaggio fraudolento, che promette un fantomatico abbonamento gratuito di sei mesi al costo di 2 euro, non ha alcun legame con AMC ed è stato creato con l’intento deliberato di ingannare i cittadini e carpire dati sensibili”. Lo afferma in una nota l’AMC.

“Condanniamo con assoluta durezza questo vile tentativo di danneggiare i nostri utenti e screditare il nostro nome. Si informa che l’azienda si è già attivata per procedere con formale denuncia alle autorità competenti, segnalando ogni elemento utile per l’identificazione e la punizione dei responsabili. Invitiamo i cittadini a non cliccare sul link indicato, non fornire dati personali o bancari e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine ogni pubblicazione sospetta”.

“AMC ribadisce che non è mai stata lanciata alcuna campagna promozionale di questo tipo e che ogni comunicazione ufficiale è diffusa esclusivamente attraverso i canali istituzionali:

Sito web ufficiale: amcspa.it

Sportelli autorizzati

Pagine social ufficiali: Faceboom @amc.spa Instagram @amc_spa_catanzaro LinkedIn @amc Spa Telegram @InfoAMC



Chiunque diffonda, promuova o condivida questo contenuto fraudolento si rende complice di un atto illecito perseguibile penalmente. AMC si riserva di agire in tutte le sedi opportune. La tutela dei cittadini, della loro sicurezza digitale e dell’integrità del servizio pubblico è la nostra priorità assoluta”.