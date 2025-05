Catania, al Teatro Bellini la presentazione del libro “Il Pianista dei Sogni”

StrettoWeb

In data 21 maggio, alle ore 11, a Catania, nel Teatro Massimo Bellini, in Via Giuseppe Perrotta, 12, si terrà la presentazione del libro intitolato “Il pianista dei sogni” scritto dal compositore siciliano Joseph Lu, edito dalla Casa Editrice Tracceperlameta, con la prefazione del Maestro Vince Tempera. Dal 21 maggio 2025 sarà possibile acquistare il libro nello shop on line dell’autore: https://josephlu.it/cms/shop.

Alla conferenza stampa di presentazione prenderanno parte:

Joseph Lu, autore del libro “Il Pianista dei sogni”;

Giovanni Cultrera, Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini;

Sergio D’Arrigo, attore e critico cinematografico;

Biagio Maimone, giornalista e scrittore;

Salvatore Taschetti, Ceo della Società Bsf Srl;

Roberta Taschetti, Ceo della Masseria “La Cicuta”

Il libro di Giuseppe Lucenti, in arte Joseph Lu, narra, mediante calde immagini e vibranti emozioni, la sua esperienza nel campo della musica, vissuta attraverso la dimensione del sogno. Si tratta di un’ autobiografia che descrive il suo percorso musicale, che prende le mosse dai suoi sogni di bambino, il quale coglie la melodia che essi racchiudono, traducendola in musica attraverso le note del suo pianoforte. I suoi silenzi, il difficile rapporto con la maestra, i genitori, l’amore per la compagna della sua vita, la speranza e l’amore inteso come sentimento universale, che supera ogni barriera, sono raccontati mediante un intenso verso lirico che meglio definisce il suo estro musicale. La dimensione del sogno rappresenta la sua fonte di ispirazione primaria anche da adulto.

Il saper viaggiare nella dimensione onirica fa di lui un musicista che traduce in note il viaggio nell’infinito, che non ha spazio, né tempo, in cui vive l’amore universale per tutte le creature e in cui egli, in compagnia del suo alter ego onirico, trae l’ispirazione per comporre le sue opere. Poesia, gioia e sofferenza si intrecciano nella narrazione del percorso che lo condurrà alla realizzazione delle suoi obiettivi musicali.

Nel suo libro Joseph Lu pone in evidenza come la sua musica esprima uno stile originale che coniuga le regole musicali con la sinfonia dell’infinito, che non è racchiusa, né può essere racchiusa, in spazi e regole temporali. La sua è una vera rivoluzione musicale, davvero fantastica in quanto permeata dalle infinite vibrazioni provenienti dalla dimensione dei sogni.

Le parole di Joseph Lu

“Da bambino ero disattento e non parlavo. Riuscivo solo a sognare e a suonare. Sogno e suono per me erano direttamente collegati ed interdipendenti. Probabilmente oggi sarei stato considerato un bambino autistico. Non so cosa significhi essere autistico. Se per autismo si intende osservare il mondo dalla prospettiva del sogno, allora io sono autistico. Attraverso i sogni riuscivo ad immergermi in una realtà senza spazio, né tempo, in cui coglievo il senso dell’infinito e dell’ amore universale. Ed ancora oggi il mio io riesce, in modo davvero straordinario, ad introdursi in tale spazio senza limiti, colmo di amore, che le mie note narrano”, ha affermato Joseph Lu, ponendo in luce l’originalità ed il fascino spirituale della sua poetica musicale. E’ un libro quello di Joseph Lu che merita di essere letto, non solo per l’intensità delle emozioni che riesce a suscitare, ma soprattutto in quanto insegna ad affrontare le sfide esistenziali per realizzare i propri progetti di vita.