Catania, sequestrati 7 chili di droga: tre arresti tra caselli autostradali e perquisizioni domiciliari

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nel corso di distinti interventi di controllo economico del territorio, hanno tratto in arresto tre soggetti per detenzione di sostanza stupefacente e sequestrato complessivamente circa 7 kg di narcotico (1,5 kg di cocaina, 1 kg di hashish e oltre 4,5 kg di marijuana).

Nel dettaglio, nell’ambito dell’intensificazione delle iniziative a contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania hanno sviluppato mirata attività info-investigativa, acquisendo elementi indiziari in merito al possibile trasporto e deposito del narcotico nella provincia etnea.

In due distinte occasioni, sono stati pertanto effettuati, con il supporto dei “Baschi Verdi” della Compagnia Pronto impiego Catania (AT-PI), appositi controlli su strada nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio.

In un caso, a bordo di un’autovettura privata è stato rinvenuto un “panetto” di cocaina del peso di 1 kg mentre, nell’altro, è stato fermato e controllato un taxi di linea il cui passeggero è risultato trasportare, all’interno di una valigia, 3 kg di marijuana e circa mezzo chilo di cocaina.

In diversa circostanza, inoltre, è stata eseguita una perquisizione di iniziativa, con l’ausilio dei finanzieri AT-PI, di un’abitazione di Nicolosi (CT) presso cui è stato notato un via vai continuo di persone, alcune delle quali risultate gravate da precedenti specifici in materia di stupefacenti. L’attività di ricerca all’interno dell’appartamento si è conclusa positivamente con il rinvenimento di circa 1,5 kg di marijuana e 1 kg di hashish, già suddivisi in dosi e pronti alla vendita al dettaglio.

Alla luce delle evidenze emerse, i militari delle Fiamme Gialle, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino alla condanna definitiva, hanno quindi proceduto al sequestro di iniziativa della sostanza stupefacente, nonché all’arresto, in flagranza di reato, dei tre soggetti destinatari delle perquisizioni veicolari e domiciliari per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

Il narcotico, qualora messo in commercio al dettaglio, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 300.000 euro.

In esito all’attività di iniziativa svolta dalla Guardia di finanza di Catania, il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha convalidato i sequestri e gli arresti disponendo altresì di condurre due responsabili presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, mentre il terzo è stato posto agli arresti domiciliari.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro della costante azione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania volta al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, dei soggetti più vulnerabili della popolazione.