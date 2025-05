Catania: scomparso anziano ospite di una struttura, ricerche in corso

StrettoWeb

Biagio Trovato, 85 anni, originario di Troina (EN), è scomparso la mattina del 19 maggio dopo essersi allontanato a piedi da una casa di riposo di Bronte, nel Catanese, dove era ospite. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Al momento della scomparsa, l’anziano indossava una felpa blu, una camicia a quadri grigia e nera e pantaloni della tuta blu. Non aveva con sé né documenti né telefono cellulare, rendendo ancora più difficili le operazioni di localizzazione. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche sul territorio, nella speranza di ritrovare l’uomo in buone condizioni. Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare le autorità competenti.