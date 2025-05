Catania, Paolo Miano torna sul palco con “Revoluzione”

StrettoWeb

Dopo un decennio di silenzio discografico, Paolo Miano torna con “Revoluzione”, il suo secondo album da solista: un viaggio intenso tra blues, soul e funk, che unisce radici profonde a una nuova visione artistica. A condurre la serata sarà Giovanni Remigare, noto presentatore siciliano, che guiderà il pubblico in un percorso coinvolgente alla scoperta dell’universo musicale e umano dell’artista. La serata si aprirà alle ore 20:00 con un calice di benvenuto e stuzzichini, seguiti dal concerto live, durante il quale Miano presenterà i brani del nuovo lavoro discografico, prodotto con la direzione artistica di Daniele Grasso e il supporto di Dcave Records.

“Revoluzione” è molto più di un album: è il frutto di una lunga gestazione artistica e personale. Un’opera matura, intensa, nata dalle sfide e dai cambiamenti, capace di trasformare ostacoli in suono, parole ed emozioni. Un’occasione unica per vivere un momento di musica autentica e coinvolgente, in un contesto intimo e suggestivo.

Prenotazione obbligatoria entro il 28/05 ore 12:00. Contatti: 338 855 1002 (anche WhatsApp). Biglietti disponibili su: Billetto.it. Posti limitati. Evento realizzato in collaborazione con New Gen Communication.