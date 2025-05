Catania, nascondeva 60 chili di marijuana in una rimessa: arrestato

StrettoWeb

Circa 60 chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati dalla sezione antidroga della squadra mobile di Catania in un immobile di Siracusa in uso a un catanese di 46 anni che è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. La droga era nascosta in una rimessa per la custodia di attrezzi da lavoro dove sono stati trovati 54 chilogrammi di marijuana e 145 grammi di hashish. Altri sei chili di marijuana erano, invece, in un magazzino, sempre in suo all’indagato. All’operazione ha collaborato la squadra mobile della Questura di Siracusa. Il 46enne, dopo l’arresto, è stato condotto casa circondariale del capoluogo Aretuseo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.