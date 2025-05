Catania, si finge carabiniere per tentare una truffa: anziana lo smaschera

StrettoWeb

Un altro tentativo di truffa ai danni di una persona anziana questa volta, per fortuna, non è andato a buon fine. Una signora di Acireale (Catania) è riuscita a non cadere nella trappola tesa da un uomo che l’ha contattata telefonicamente spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri. Lo scherma è ormai noto: il malvivente ha inventato una storia fantasiosa su un incidente stradale provocato dalla figlia della donna che, a causa delle sue responsabilità, stava per essere trasferita in carcere dal momento che, nel fantomatico sinistro, era rimasta gravemente ferita un’altra persona, addirittura in pericolo di vita.

La donna non ha abboccato e, grazie alla complicità del figlio, ha avvertito la polizia di Acireale che, in pochi minuti, ha raggiunto l’abitazione. Il figlio, camuffando la propria voce, ha finto di accettare le condizioni, concordando il pagamento di 16.800 euro in due modalità: una parte sarebbe stata corrisposta in oro e preziosi e 3mila euro in contanti sarebbero stati consegnati personalmente nel giro di pochi minuti.

Raggiunto l’accordo, il truffatore ha informato che, da lì a poco, avrebbe inviato presso l’abitazione della vittima un suo delegato per riscuotere la somma di denaro. Effettivamente, poco dopo, il complice si è presentato a casa della pensionata per riscuotere quanto concordato. L’anziana, dopo aver assicurato con un chiavistello la porta, ha aperto all’esattore, un pregiudicato catanese di 46 anni, che si è insospettito della presenza del figlio in casa e, preoccupato di essere stato scoperto, ha tentato di allontanarsi velocemente senza riuscirci.

Purtroppo per lui, ad attenderlo nella rampa delle scale vi erano i poliziotti che lo hanno fermato e identificato. Per l’uomo, con diversi precedenti specifici e recentemente denunciato per un’analoga truffa commessa a Troina, è scattata la denuncia per tentata truffa aggravata in concorso con un’altra persona al momento non ancora identificata. Nei suoi confronti il questore ha emesso un divieto di ritorno nel Comune di Acireale per 4 anni.

