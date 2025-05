Catania Contemporanea, il 9 maggio “Patapain#3” al Teatro Bellini

StrettoWeb

Continua con grande successo il 6° FIC Festival – Catania Contemporanea, promosso da Scenario Pubblico, Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza riconosciuto dal Ministero della Cultura, e curato dalla visionaria direzione artistica di Roberto Zappalà, che punta sulla creatività come motore primo della crescita culturale, artistica – e quindi civile – della collettività. Il festival, che si avvale della sinergia di importanti realtà del territorio, sta animando la città con un fitto calendario di appuntamenti che si protrarranno fino all’11 maggio.

Il FIC, acronimo di Focolaio di Infezione Creativa, conferma così la formula vincente di una visione che punta sul contagio virale delle arti, singolarmente e in connubio tra loro.

Tra gli eventi più attesi, venerdì 9 maggio alle ore 21.00, il Teatro Massimo Bellini ospiterà la prima assoluta di Patapain#3, che vedrà coinvolti 40 giovani artisti: danzatori del programma MoDem PRO insieme ai musicisti del Conservatorio “V. Bellini” di Catania, diretti dal violinista Hugo Ticciati.

Una serata straordinaria all’insegna della giovane creatività e dell’incontro tra linguaggi artistici, nata dalla sinergia tra Associazione Musicale Etnea e Scenario Pubblico. Da anni entrambe le realtà sono impegnate nella valorizzazione di giovani talenti nell’ambito della danza e della musica. Per l’edizione 2025, si aggiunge un terzo prestigioso partner: il Teatro Massimo Bellini, che accoglie la performance in una cornice di altissimo valore artistico e simbolico per la città.

Un progetto condiviso, un’unica visione: favorire l’incontro tra i linguaggi del corpo e del suono, dando voce alle nuove generazioni di artisti attraverso la creazione di opere originali. Il lavoro è frutto di una collaborazione corale che unisce l’esperienza alla freschezza della sperimentazione, sotto la guida di Enrico Musmeci per la coreografia e di Hugo Ticciati per la direzione musicale, che si esibirà anche come violino solista.

Il programma musicale abbraccia epoche e stili diversi, offrendo un panorama sonoro ricco e coinvolgente che prevede la Sinfonia n. 3 di Philip Glass, Vientuļais eņģelis (Lonely Angel) di Pēteris Vasks, meditazione per violino e orchestra d’archi, e il Concerto per violino in Mi maggiore BWV 1042 di Johann Sebastian Bach.

Come sottolinea Biagio Guerrera, presidente dell’Associazione Musicale Etnea: “Questo spettacolo rappresenta l’esito felice di un progetto di collaborazione tra AME e Scenario Pubblico | Compagnia Zappalà Danza, avviato nel 2013 con l’obiettivo di mettere in dialogo giovani musicisti e danzatori per la realizzazione di nuove creazioni. La più recente collaborazione con il Conservatorio ‘V. Bellini’ di Catania ha arricchito ulteriormente questo percorso, che oggi approda con orgoglio sul palco del Teatro Bellini, grazie anche alla partecipazione straordinaria di Hugo Ticciati, grande violinista e direttore, impegnato dal 2024 in un percorso formativo pluriennale con l’Ensemble d’archi del Conservatorio.”

Viva soddisfazione esprime anche il fondatore di Scenario Pubblico, il coreografo Roberto Zappalà che da sei anni cura la direzione artistica del FIC Festival: “Credo fortemente nel potere dell’arte come spazio di incontro e di trasformazione. Patapain#3 è un progetto che incarna questo principio, unendo giovani danzatori e musicisti in un’esperienza creativa che è al tempo stesso sfida e opportunità. Portare questo lavoro al Teatro Massimo Bellini, in dialogo con istituzioni come AME e il Conservatorio etneo, significa anche ribadire che il futuro dell’arte è nella contaminazione, nella condivisione, nella costruzione di visioni comuni.”

Un’occasione unica per il pubblico di vivere un’esperienza immersiva in cui danza e musica si incontrano sullo stesso palco e si contaminano. Un’esplorazione profonda del dialogo tra gesto e suono, tra partitura e coreografia, in una creazione collettiva.

Il festival proseguirà fino all’11 maggio con un ricco cartellone che, come anticipato, include la partecipazione di prestigiose realtà del panorama culturale etneo, tra cui il Teatro Massimo Bellini, l’Università di Catania con il CUT – Centro Universitario Teatrale, l’Associazione Musicale Etnea, Isola Cultural Hub, la Fondazione Brodbeck e il Palazzo Biscari. Il Festival si avvale inoltre del prezioso sostegno della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia.

