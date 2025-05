Catania, cavalla di due anni abbandonata senza cibo né acqua: salvata dalla Polizia | VIDEO

StrettoWeb

Una puledra di appena due anni, senza acqua né cibo, è stata trovata abbandonata in un recinto di filo spinato, con la punta delle orecchie mozzate e grazie all’intervento della Polizia della Squadra a cavallo di Catania, ora è al sicuro. I poliziotti, durante un controllo, hanno trovato il povero animale in cattive condizioni. Da giorni era lì, sola, accudita solo saltuariamente da alcuni ragazzini di buon cuore. Con il supporto di un veterinario dell’azienda sanitaria, la cavalla è stata sequestrata e data in affidamento in attesa di rintracciare il legittimo proprietario.