Catania, fuochi d’artificio in strada per il compleanno della madre: denunciato

I carabinieri della stazione di Biancavilla (Catania) hanno denunciato in stato di libertà, un uomo di 53 anni, per accensione ed esplosioni pericolose. L’uomo è accusato di aver acceso in pieno centro e senza autorizzazione dei fuochi d’artificio per festeggiare il compleanno dell’anziana madre. L’intervento dei carabinieri si è verificato dopo aver udito l’esplosione di due batterie di petardi in via Martoglio e sono arrivati mentre erano ancora in corso gli ultimi colpi della sequenza pirotecnica.

I militari hanno identificato un 53enne che ha ammesso di aver acceso lui i fuochi d’artificio in occasione del compleanno della mamma, giustificando il gesto con il fatto che quella via del paese fosse, a suo dire, poco abitata e ritenendo, quindi, che non vi fosse alcun pericolo o disturbo per la collettività. Ha ammesso anche che non si trattava della prima volta.

In realtà, da quanto emerge dagli accertamenti, il luogo era in pieno centro abitato, in prossimità di edifici e abitazioni private, tant’è che proprio un residente aveva chiamato la caserma segnalando esplosioni nei pressi di casa.

Il materiale pirotecnico impiegato – una batteria da 200 colpi marca ‘Titano’ e una da 36 colpi marca ‘Matador’ – è risultato di libera vendita, ma la sua accensione, in assenza della prescritta autorizzazione e in una zona densamente abitata, ha configurato un comportamento penalmente rilevante. Alla denuncia del responsabile ha fatto seguito anche il sequestro di tutto il materiale pirotecnico rimanente.

