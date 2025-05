Catania, agente aggredito da un detenuto: 30 giorni di prognosi

StrettoWeb

“Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito per futili da un detenuto di origine straniera, ma siciliano di adozione. Colpito con calci e pugni ha riportato una trauma cranico e alle costole. I medici hanno dovuto suturare con dei punti una ferita alla testa. E’ stato giudicato guaribile in 30 giorni”. Lo rende noto il consigliere nazionale per la Sicilia del Sappe, Francesco Pennisi. Il sindacato di polizia ribadisce “la richiesta per l’uso del taser, oltre al rafforzamento degli organici“, ma ritiene anche “caos in carcere”.

