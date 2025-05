Catania, 30enne ucciso a coltellate da parcheggiatore abusivo: la Lega attacca sul tema sicurezza

StrettoWeb

“A Catania un ragazzo di 30 anni, lavoratore, padre di una bambina di appena 4 mesi, è stato preso a coltellate da un parcheggiatore abusivo, straniero, senza permesso di soggiorno, con precedenti alle spalle e più volte arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Una tragedia, una morte agghiacciante che ci addolora e ci ricorda quanto sia essenziale continuare a lavorare, così come sta facendo la Lega, per non lasciare soli i nostri cittadini e garantire maggiori tutele alle nostre Forze dell’Ordine che ringraziamo per il loro intervento e il loro lavoro quotidiano. Di fronte al tema delicato della sicurezza e al dovere di impedire che il finto buonismo di certa sinistra e l’accoglienza indiscriminata e senza alcun controllo finiscano per produrre emergenze nelle nostre città, sfociando in drammi simili, non ci possono essere dubbi. Un abbraccio alla famiglia di questa giovane vita spezzata, ai suoi cari, a chi continuerà a volergli bene portandolo nel cuore e all’intera comunità sconvolta da questa morte”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.