Carrà (Lega) al M5S: “Il Ponte sullo Stretto si farà, basta affronto al Sud”

StrettoWeb

“I 5S sarebbero pronti a fermare la realizzazione del Ponte sullo Stretto solo perché nel loro immaginario il Mezzogiorno è rappresentato da chi ha mobilitato malaffare servendosi di reti corruttive e azioni illegali e criminose. No, non possiamo permettere che la Sicilia e la Calabria siano macchiate da quest’ennesimo affronto verso le nostre terre, proprio ora che grazie a questo governo stanno trovando la forza per rialzarsi e recuperare anni di ritardi“. Lo dice il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà. “Il Ponte sullo Stretto, in questo, sarà un tassello fondamentale perché creerà crescita, sviluppo e lavoro per i nostri cittadini, persone oneste e perbene. Dove i 5S vedono criminalità e malaffare, la Lega invece rileva una grande opera strategica che dopo 50 anni vedrà finalmente la luce. Il Ponte si farà e l’inizio dei lavori si avvicina sempre di più“, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.