Elezioni Marina di Gioiosa, Carmela Femia: “ecco perchè mi sono messa in gioco”

StrettoWeb

“Con l’entusiasmo di chi si affaccia per la prima volta alla politica, ma con la solidità di chi ha lavorato per gli altri. Queste sono le basi della mia candidatura al fianco del Professor Femia”. Carmela Femia annuncia così la sua candidatura al consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica, nella lista “Marina di Gioiosa – Cuore e Futuro”, a sostegno del candidato sindaco Rocco Femia. “Ho scelto di mettermi in gioco perché amo questa terra e credo nel suo potenziale”, dichiara Carmela Femia. “La mia laurea in Scienze del Servizio Sociale mi ha insegnato che la politica può essere soprattutto ascolto, empatia e impegno concreto verso le persone. Sono pronta a portare queste competenze al servizio della mia comunità”.

La candidatura nasce dalla volontà di costruire una Marina di Gioiosa Ionica più inclusiva e solidale, dove ogni cittadino si senta parte integrante e valorizzato. “Il mio sogno è realizzare un sistema integrato di servizi sociali che abbracci tutti gli aspetti della vita quotidiana” spiega la candidata. “Un sistema che sostenga le famiglie, si prenda cura degli anziani, includa i più fragili e promuova il benessere di tutta la comunità”.

Carmela Femia ha maturato una solida esperienza nel sociale collaborando con diverse associazioni della Locride, un bagaglio che le permette di avere una visione chiara delle esigenze del territorio. “Ho visto da vicino le difficoltà che affrontano le persone, ma anche la forza e la resilienza della nostra comunità. Voglio portare questa consapevolezza in consiglio comunale, per costruire risposte concrete e durature. Serve rispolverare iniziative come il “Taxi del Sorriso” e “Donna Lavoro”, che hanno saputo coniugare attenzione ai bisogni e concretezza. Questi progetti sono un patrimonio da preservare e da cui trarre ispirazione. Voglio partire da lì per costruire molto altro, con idee nuove e con la forza della rete e della partecipazione”.

“Credo – prosegue la Femia – fermamente nei valori della trasparenza, della legalità e della solidarietà, principi che guideranno il mio impegno politico. Voglio una Marina che dia spazio e opportunità ai giovani, che protegga il nostro ambiente, che si prenda cura degli anziani e che valorizzi il turismo e il nostro meraviglioso territorio. Una città che sia un modello di inclusione e di sviluppo sostenibile”.

Emerge la consapevolezza che la politica sia una sfida, ma allo stesso tempo che vada affrontata con l’entusiasmo di chi ha voglia di imparare e con la determinazione di chi crede nel cambiamento. “Ogni nuova sfida – conclude Carmela Femia – è per me un’opportunità di crescita. Sono certa che questa esperienza rafforzerà il mio impegno e il mio amore per la nostra terra. Con il cuore, la passione e la determinazione, desidero costruire, insieme a voi, un futuro migliore per la nostra città. Conto sul vostro sostegno per dare voce ai nostri sogni e trasformarli, attraverso il voto consapevole, in realtà”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.