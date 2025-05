Carabinieri aggrediti a Corigliano-Rossano, monta l’indignazione: “serve una risposta forte dello Stato”

StrettoWeb

Il grave episodio di aggressione ai danni di due carabinieri in servizio a Corigliano‐Rossano ha giustamente suscitato sdegno e preoccupazione nell’opinione pubblica e nelle istituzioni. Il Sindacato dei Carabinieri UNARMA – Calabria esprime piena solidarietà ai militari coinvolti e ribadisce la necessità di un’azione chiara, coordinata e strutturata contro ogni forma di violenza verso le Forze dell’Ordine.

“Le parole pronunciate dal Sindaco di Corigliano‐Rossano, Flavio Stasi – afferma Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri UNARMA Calabria – rappresentano un apprezzabile tentativo di affrontare la vicenda con senso di responsabilità istituzionale. La sua scelta di non cedere a generalizzazioni e di distinguere il comportamento criminale di pochi dalla dignità della stragrande maggioranza dei cittadini costituisce un segnale politico importante“.

“Pur avallando gran parte delle dichiarazioni del Sindaco Stasi – prosegue Riccio – riteniamo fondamentale che, oltre alla legittima riflessione sociale, venga affermato con chiarezza un principio imprescindibile: in ogni ambito, è necessario trasmettere alle nuove generazioni il rispetto dovuto a chi rappresenta lo Stato in divisa, non solo per la funzione che esercita, ma anche per il valore simbolico che incarna nel tessuto democratico e civile del nostro Paese”.

“Non si tratta – aggiunge – di una questione corporativa, ma di un pilastro della convivenza civile. Se viene meno il rispetto verso chi garantisce l’ordine e la sicurezza, si incrina il patto fondamentale che tiene unita la società. È indispensabile che istituzioni scolastiche, culturali e amministrative collaborino per ricostruire questa consapevolezza, oggi troppo spesso minacciata da una cultura dello scontro e dell’indifferenza”.

Il Sindacato UNARMA rinnova dunque il proprio appello alle istituzioni regionali e nazionali affinché si dia seguito alle parole con interventi concreti: maggiore presenza dello Stato, investimenti nella formazione civica e nel rafforzamento delle forze dell’ordine, e soprattutto una strategia educativa che riporti al centro il valore della legalità e del rispetto verso chi la tutela ogni giorno.

“Chiediamo al primo cittadino di condividere la battaglia del Sindacato UNARMA – conclude Riccio – per l’elevazione dell’attuale Reparto Territoriale a Gruppo, rilanciando il progetto di rafforzamento strutturale del presidio dell’Arma a Corigliano‐Rossano. In alternativa, si proceda almeno con un aumento del personale del Nucleo Radiomobile, già operativo sul territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.