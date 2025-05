Capri Leone, si dimette l’Assessore Rosalba Todaro per motivi personali

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Capri Leone rende noto che, dopo tre anni dall’inizio della Legislatura, “l’Assessore alla Sanità, Istruzione e Servizi Sociali, Dott.ssa Rosalba Todaro, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Una scelta difficile e dolorosa, maturata con senso di responsabilità e rispetto per l’impegno amministrativo. La Dott.ssa Todaro ha ricoperto il suo incarico con passione, competenza e grande dedizione, contribuendo in modo significativo alla realizzazione di numerosi progetti a servizio della comunità”.

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono “alla Dott.ssa Todaro la più sincera gratitudine per il lavoro svolto in questi anni, riconoscendole qualità umane e professionali di assoluto valore. La Dott.ssa Todaro continuerà a rimanere vicina all’Amministrazione, offrendo la sua esperienza e il suo sostegno anche al di fuori del ruolo istituzionale. A Lei vanno i più sentiti auguri per il futuro e il ringraziamento dell’intera comunità di Capri Leone”.